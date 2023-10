POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Gaststätte

Borken (ots) - Tatort: Borken, Steingrube; Tatzeit: 21.10.23, ca. 20.45 Uhr Bei der Heimkehr in ihr Wohnhaus am Samstagabend gegen 20.45 Uhr stellten die Geschädigten fest, dass in das Haus eingebrochen wurde. Verlassen hatten sie das Haus gegen 19.30 Uhr. Der Geschädigte ging sofort in den Garten, wo ein Einbrecher über den Zaun sprang und flüchtete. Den zweiten Täter konnte der Geschädigte noch kurz am Bein ...

