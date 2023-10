Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Borken (ots)

Tatort: Borken, Steingrube;

Tatzeit: 21.10.23, ca. 20.45 Uhr

Bei der Heimkehr in ihr Wohnhaus am Samstagabend gegen 20.45 Uhr stellten die Geschädigten fest, dass in das Haus eingebrochen wurde. Verlassen hatten sie das Haus gegen 19.30 Uhr. Der Geschädigte ging sofort in den Garten, wo ein Einbrecher über den Zaun sprang und flüchtete. Den zweiten Täter konnte der Geschädigte noch kurz am Bein festhalten - auch diesen gelang letztlich die Flucht. Es handelte sich um zwei dunkel gekleidete Männer mit sportlicher Figur.

Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell