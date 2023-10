Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnhaus

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Am Hüning;

Tatzeit: zwischen 16.10.2023, 17.30 Uhr, und 19.10.2023, 17.30 Uhr;

Schmuck und Wertsachen haben Unbekannte in Rhede bei einem Einbruch gestohlen. Die Täter waren zwischen Montag und Donnerstag gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße Am Hüning eingedrungen: Um hineinzukommen, hatten sie eine Terrassentür eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell