Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrer beim Einbiegen touchiert

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Münsterstraße;

Unfallzeit: 18.10.2023, 05.50 Uhr;

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Rhede eine unbekannte Autofahrerin. Ein 22-Jähriger hatte gegen 05.50 Uhr mit seinem Rad die Münsterstraße in Richtung Dännendiek befahren. Die Autofahrerin wollte aus der Goethestraße auf die bevorrechtigte Münsterstraße einbiegen, wobei sie den Rheder erfasste. Dieser stürzte, die Unbekannte hielt an und erkundigte sich nach seinem Befinden. Der Radfahrer fühlte sich unverletzt, und nach einem Gespräch entfernten sich beide einvernehmlich von der Unfallstelle. Im Nachgang stellten sich jedoch Schmerzen bei dem Rheder ein. Die Polizei bittet die Autofahrerin, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. Die Frau fuhr einen silberfarbenen BMW. (to)

