POL-BOR: Raesfeld-Erle - Ausgewichen und Sachschaden erlitten

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Schermbecker Straße;

Unfallzeit: 19.10.2023, 21.40 Uhr;

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Autofahrer am Donnerstag in Raesfeld-Erle gegen einen Bordstein geprallt. Ihm war nach seinen Angaben gegen 21.40 Uhr auf der Schermbecker Straße aus Richtung Schermbeck ein Unbekannter mit einem Lkw entgegengekommen. Dabei habe es sich um einen weißen oder silberfarbenen Sattelauflieger mit Borkener Kennzeichen gehandelt. Das Verkehrskommissariat in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

