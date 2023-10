Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Kirchplatz;

Unfallzeit: 19.10.2023, 17.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Ahaus-Wessum erlitten. Die 16-Jährige war auf dem Kirchplatz aus Richtung Schaddenhook in Richtung Martinistraße unterwegs, als sie mit einem von rechts kommenden Radfahrer kollidierte. Nach einem kurzen Gespräch setzte der circa 40 bis 50 Jahre alte, glatzköpfige Mann seine Fahrt fort. Er war vermutlich mit einem Pedelec unterwegs. Der Unbekannte sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Gestürzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Polizei bittet den Radfahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

