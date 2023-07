POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Achern - Ermittlungen eingeleitet - 2. Nachtragsmeldung

Polizeipräsidium Offenburg

Nach dem folgenschweren Angriff auf einen 64 Jahre alten Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morezstraße haben sich die Indizien gegen den in Gewahrsam genommenen Mann verdichtet und sich der Verdacht gegen ihn erhärtet. Nach Erkenntnissen aus den durchgeführten Befragungen und Vernehmungen soll es zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen zu einem Streit gekommen sein, nachdem man zuvor dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Umstände und der Ablauf der tödlichen Auseinandersetzung sind jedoch weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der nun Festgenommene, ein 71-jähriger Ukrainer, der ebenfalls in der Gemeinschaftsunterkunft ein Zimmer bewohnt, wurde aufgrund der Beweislage und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Sonntagnachmittag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rastatt vorgeführt. Der Richter erließ wegen dringenden Tatverdachts auf Totschlag Haftbefehl gegen den 71-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Pressemitteilung vom 30.07.2023, 13:26 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Achern - Ermittlungen eingeleitet - 1. Nachtragsmeldung-

Die Beamten der Sonderkommission "Morez" sind weiterhin mit Vernehmungen der knapp 100 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft beschäftigt, um nähere Erkenntnisse zu den Hintergründen des tödlichen Angriffs zu erlangen. Ob der Verantwortliche der Attacke im Umfeld des Getöteten zu suchen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die ersten Maßnahmen haben zur Feststellung eines Mannes geführt, der möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnte. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Zur Untersuchung der tödlichen Verletzungen des 64-Jährigen wurden Spezialisten der Rechtsmedizin hinzugezogen. Hierzu wird auch eine Obduktion beantragt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen in der Nacht hat sich ein 42 Jahre alter Bewohner gegen die Einsatzkräfte zur Wehr gesetzt. Es kam seitens des sich mutmaßlich in einem Ausnahmezustand befindlichen Mannes zu Widerstandshandlungen, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Der 42-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Mann allerdings nicht mit dem Tatgeschehen in Verbindung.

Pressemitteilung vom 30.07.2023, 10:48 Uhr

Achern - Ermittlungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Achern Über Notruf wurde am Samstag gegen 17:10 Uhr eine schwerverletzte Person in der Morezstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen aus Achern wurde ein älterer Mann blutüberströmt im Flur der Gemeinschaftsunterkunft aufgefunden, von Helfern des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am frühen Abend verstarb der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in der Klinik. Durch erste Befragungen in der Unterbringung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Opfer um einen 64-jährigen Mann aus der Ukraine handelt, der in der Unterkunft ein Zimmer bewohnte. Die Kriminalpolizei Offenburg hat noch in der Nacht die Sonderkommission "Morez" eingerichtet. Die Ermittler der Kriminalpolizei waren in der Morezstrasse um Spuren zu sichern und Bewohner zu vernehmen. Hintergründe zu dem Angriff auf den 64-Jährigen sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Übergriff machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781-21 2820 in Verbindung zu setzen.

