BPOLI EBB: 20 Quadratmeter Graffiti gesprüht

Zittau (ots) - Bundespolizisten verhafteten am 7. November 2022 in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Bulgaren. Der 28-jährige Mann geriet um 04:00 Uhr mit seinem Transporter in eine Kontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz. Er war im April 2021 durch das Amtsgericht Kempten wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.100,00 Euro verurteilt worden. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, muss er eine 70 Tage lange Ersatzhaft verbüßen. Die ...

