POL-OG: Achern - Ermittlungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Über Notruf wurde am Samstag gegen 17:10 Uhr eine schwerverletzte Person in der Morezstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen aus Achern wurde ein älterer Mann blutüberströmt im Flur der Gemeinschaftsunterkunft aufgefunden, von Helfern des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am frühen Abend verstarb der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in der Klinik. Durch erste Befragungen in der Unterbringung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Opfer um einen 64-jährigen Mann aus der Ukraine handelt, der in der Unterkunft ein Zimmer bewohnte. Die Kriminalpolizei Offenburg hat noch in der Nacht die Sonderkommission "Morez" eingerichtet. Die Ermittler der Kriminalpolizei waren in der Morezstrasse um Spuren zu sichern und Bewohner zu vernehmen. Hintergründe zu dem Angriff auf den 64-Jährigen sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Übergriff machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781-21 2820 in Verbindung zu setzen.

