Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (23.07.), 16.00 Uhr bis Montag (24.07.), 06.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Metallbaufirma am Industrieweg eingestiegen. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangten ist noch unklar. In dem Gebäude befinden sich Büroräume sowie eine Werkstatt. Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge zunächst in die Büroräume. Dort brachen sie Schränke auf, durchwühlten Schubladen und durchsuchten sämtliche Räume. Des Weiteren brachen die Täter eine Verbindungstür zur Werkstatt auf. Von dort entwendeten sie Zubehör von Schweißgeräten, Edelstahlrohre, Messtechnik, Werkstattwagen und diverses Werkzeug. Im Außenbereich schlugen die Täter an einem dort abgestellten Transporter die Seitenscheibe ein und entwendeten daraus weiteres Werkzeug. Außerdem entwendeten sie einen Anhänger, der im Außenbereich abgestellt war. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Erkenntnissen im hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup zu melden, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell