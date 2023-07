Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sperrmüll in Brand geraten

Ochtrup (ots)

Am Dienstagmorgen (25.07.) hat ein Zeuge die Polizei über brennenden Sperrmüll an der Kardinal-von-Galen-Straße informiert. In Höhe der Hausnummer 17 waren diverse Gegenstände abgestellt, hauptsächlich Holzmöbel. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurden ein Baum und eine Mülltonne beschädigt, die in der Nähe des Sperrmülls standen. Wie der Sperrmüll in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

