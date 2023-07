POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen von Rad- und Pedelecfahrern

Laer (ots) - Am Münsterdamm in Laer brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle ein. Gegen 02.00 Uhr am frühen Montagmorgen (24.07.) zerstörten die Täter die gläserne Eingangstür und gelangten so ins Innere des Verkaufsraums. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben ...

