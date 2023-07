Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchdiebstahl in Tierarztpraxis Täter entwenden Tresor

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag (21.07.), 13.00 Uhr und Sonntag (23.07.), 18.50 Uhr in eine Tierarztpraxis an der Goldstraße eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter eine Eingangstür zur Praxis auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen in den Büroräumen und Behandlungszimmern. Aus einer Kasse entwendeten sie einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Des Weiteren entwendeten sie gewaltsam einen Tresor, der an einer Wand befestigt war. Hierin befand sich unter anderem ein geringer dreistelliger Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

