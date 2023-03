Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: "Was tun, wenn der Rauchmelder piept?" - Brandschutzerziehung in Grundschule und Kindergarten

Bedburg-Hau (ots)

"Was tut ihr, wenn der Rauchmelder piept?", dass lernten die Schüler der Klasse 3c der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus mit ihrem Teilstandort in Hasselt und die Kinder des St.-Stephanus-Kindergartens bei einem Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau in der letzten Woche. Auf den "Stundenplänen" stand: Brandschutzerziehung.

Hauptbrandmeister Marc Ingenhaag mit den Unterbrandmeistern Sascha Basten und Marcel Köhne zeigte den Jungen und Mädchen, wie sie sich richtig verhalten, wenn es unter der Zimmerdecke piept: "Zuerst müsst ihr ruhig bleiben und schnell eure Eltern informieren. Dann verlasst ihr zusammen mit den Eltern und Geschwistern das Haus. Ruft die Feuerwehr über die 112. Haltet Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern." Wie wichtig Brandschutzerziehung in den Schulen und Kindergärten der Gemeinde ist, zeigte im Dezember 2017 die Reaktion eines damals 8jährigen Jungen in Hau. Im elterlichen Haus hatte er einen Brand entdeckt und seine Mutter und Schwester schnell gewarnt. Dadurch konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Auch wurde damals niemand durch Rauchgase verletzt.

Den 48 Kindern wurden aber auch alle Fragen rund um Fahrzeuge und Technik beantwortet. Als Erinnerung an den Besuch bei der Feuerwehr erhielten alle eine Urkunde als Juniorbrandschützer und die Kindergartenkinder zusätzlich noch einen lebensrettenden Kinderfinder.

