Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Ewald Hermsen

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um ihren Alterskameraden Unterbrandmeister Ewald Hermsen, der am 03.03.2023 im Alter von 76 Jahren verstarb. Ewald Hermsen war 56 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Er trat 1966 freiwillig im Alter von 20 Jahren in die Einheit Till-Moyland der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein.

Er hat sich während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. Von Kameradschaft und Respekt geprägt, zeigte er mit seiner Haltung auch anderen gegenüber jederzeit Pflichterfüllung und Hilfsbereitschaft. Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr wurden ihm 1991 das silberne und 2001 das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. In seiner Löscheinheit übernahm er zusätzlich über viele Jahre die Aufgabe des Atemschutzgerätewartes, Im Jahr 2006 erfolgte seine Entlassung aus dem aktiven Feuerwehrdienst in die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. 2016 wurde er für seine 50jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Die Beisetzung findet im engen Familienkreis statt. Die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell