POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Automatenknacker flüchtet.

In der Augustdorfer Straße versuchte ein bislang Unbekannter in der vergangenen Nacht augenscheinlich einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu stemmen. Gegen 3 Uhr am Donnerstagfrüh (14.07.2022) entdeckte ein Zeuge einen Mann, der sich an dem Automaten an einem Imbiss zu schaffen machte. Der Täter bemerkte den Zeugen und flüchtete ohne den beschädigten Automaten auf einem Fahrrad mit Anhänger in Richtung "Im Langen Grund". Die sofort veranlassten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben vorerst ohne Erfolg. Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: 1,80 - 1,90 m groß, schlank, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

