Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Hinweise zu Einbruch erbeten.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.07.2022) wurde der Polizei ein Einbruch bei einer Firma für Elektrotechnik im Steinweg gemeldet. Gegen 4:15 Uhr bemerkte ein Zeuge eine kaputte Fensterscheibe am Firmengebäude und rief die Polizei. Die Täter hatten mehrere im Innenhof abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen und waren ins Gebäude selbst eingestiegen. Diverse Werkzeuge aus den Räumlichkeiten hatten sie am Firmentor offenbar zur Abholung bereitgestellt, dann jedoch den Tatort aus unbekannten Gründen ohne Beute wieder verlassen. Eventuell wurden die Unbekannten gestört. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell