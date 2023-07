Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Gartenhütte abgebrannt

Lengerich (ots)

Am Dienstag (25.07.) wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass an der Kleefeldstraße eine Gartenhütte brennt. Eine Anwohnerin hörte gegen 02.15 Uhr das laute Knistern der Flammen und bemerkte so das Feuer. Bei Eintreffen der Polizei stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Wie die Gartenhütte in Brand geriet, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

