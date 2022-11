Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Spiel des F.C. Hansa Rostock gegen den 1.FC Nürnberg - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Mittwoch, 9. November 2022, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Nürnberg stattgefunden. Das Spiel wurde im Vorfeld als Risikospiel eingestuft. Im Stadion provozierten sich einige Fans beider Mannschaften und überstiegen Absperrungen, um so dichter an die jeweiligen gegnerischen Blöcke heranzukommen.

Anhänger des F.C Hansa Rostock haben während der gesamten Spielzeit umfangreiche Pyrotechnik abgebrannt. Die Südtribüne im Ostseestadion war mehrere Minuten in dichte Rauchschwaden gehüllt. Offenbar um ihre Identifizierung zu verhindern, hatten sich die Täter zuvor vermummt und Pyrotechnik - sogenannte Nebeltöpfe und Bengalos - gezündet. Diese Handlungen sind videografiert worden und werden nun ausgewertet. Gegen die Verdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Bei Kontrollen wurden durch Polizeikräfte zwei Heimfans festgesellt, gegen die Haftbefehle vorlagen. Ein 29-Jähriger beglich die geforderte Geldstrafe in Höhe von 725 Euro noch vor Ort. Bei einem 41-Jährigen wurden zunächst Betäubungsmittel festgestellt. Bei der weiteren Kontrolle wurde bekannt, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl wegen eines Betrugsdeliktes vorliegt. Der Rostocker wurde festgenommen und wird am Donnerstag einem Richter am Landgericht vorgeführt.

Insgesamt waren 950 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei von Kräften aus Hamburg, Berlin und der Bundespolizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell