Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Computerbetrug per SMS

Mannheim (ots)

Eine 34-jährige Frau erstattete am Mittwochnachmittag Anzeige bei der Polizei, da sie eine verdächtige SMS erhalten hatte, nachdem sie online eingekauft hatte. Eine ihr unbekannte Nummer sandte ihr eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, die anfallende Zollgebühr für ihre Bestellung zu bezahlen. Sie klickte den beigefügten Link an und wurde auf eine weitere, ihr unbekannte, Internetseite weitergeleitet. Hier musste sie für die weitere Transaktion die Kontodaten ihrer Kreditkarte hinterlegen. Im Anschluss wurde sie informiert, dass mehrere nicht autorisierte Abbuchungen in Auftrag gegeben wurden. Die meisten konnten jedoch durch die Bank zurückgehalten werden, so dass sich der Schaden lediglich auf bislang knapp 50 Euro beläuft.

Die Spezialisten der Abteilung Cybercrime haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt:

Die Betrugsmasche läuft immer nach dem gleichen Schema ab: Die Betrüger verschicken eine SMS mit der Aufforderung, einen Link anzuklicken. Bei einer häufigen Masche machen sie sich die hohe Nachfrage beim Versand- und Onlinehandel zunutze und täuschen beispielsweise nicht bezahlte Gebühren oder Probleme bei der Zustellung einer Paketsendung vor: Viele Menschen erwarten tatsächlich ein Paket und so folgen sie der Aufforderung in der SMS.

Die Links führen in der Regel auf Phishingseiten, auf denen die Empfänger beispielsweise persönliche Daten zur Bestätigung der Sendung (Probleme bei der Zustellung des Pakets) oder Zahlungs- bzw. Kontodaten (angeblich nicht bezahlte Zoll-/Portogebühren) eingeben sollen.

In anderen Fällen wird bei Aufruf des Links Schadsoftware auf das Smartphone installiert, etwa mit dem Ziel, weitere Daten auf dem Gerät auszulesen oder zu manipulieren (z.B. Banking-Apps).

Die eingegebenen Daten können die Cyber-Kriminellen dann für Identitätsdiebstahl, Versand von Spam oder für weitere Phishingkampagnen nutzen.

Die Polizei warnt: Tippen Sie unter keinen Umständen auf den Link!

Was kann ich tun, wenn ich eine solche SMS bekomme? Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link! Löschen Sie die Nachricht und sperren Sie die Absendernummer. Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall.

Wie schütze ich mich vor Smishing? Am einfachsten schützen Sie sich vor solchen Angriffen, indem Sie die SMS ignorieren und nicht darauf antworten - so kann die Nachricht auch keinen Schaden anrichten.

Die Polizei rät außerdem:

- Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein. - Sperren Sie "Apps aus unbekannten Quellen" im App- bzw. Playstore. - Installieren Sie eine Antivirensoftware. - Prüfen Sie den Status einer erwarteten Sendung in der Sendungsverfolgung des jeweiligen Transportanbieters anhand der Sendungsnummer, die Ihnen vom Onlineshopbetreiber mitgeteilt wurde. - Seien Sie misstrauisch: Besonders bei sogenannten Short-Links, da das eigentliche Ziel des Links nicht (mehr) erkennbar ist.

Was kann ich tun, wenn eine schadhafte App bereits installiert wurde?

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann. - Rufen Sie Ihren Mobilfunk-Betreiber an und informieren ihn über das Problem. Fragen Sie dabei bereits, ob schon Kosten verursacht wurden. - Lassen Sie sofort eine Drittanbietersperre einrichten. - Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren. - Ändern Sie alle Passwörter, aktivieren Sie auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei allen Konten, die das unterstützen. - Sollten Sie persönliche Daten und/oder Zahlungsdaten bereits übermittelt haben oder wurde Ihr Gerät durch mit Schadsoftware belastet, erstatten Sie Anzeige. - Kontaktieren Sie ebenfalls die Bank, deren Zahlungsdaten Sie angegeben haben.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-smishing/

