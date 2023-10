Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kollision auf Kreuzung

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Borgwardstraße;

Unfallzeit: 19.10.2023, 16.15 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gronau. Die Gronauerin wollte von der Maybachstraße aus die bevorrechtigte Borgwardstraße in Richtung Benzstraße queren, als sie mit dem Wagen eines 52 Jahre alten Gronauers kollidierte. Der ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrer hatte die Borgwardstraße in Richtung An der Eßseite befahren. Der Rettungsdienst versorgte die Leichtverletzte vor Ort. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell