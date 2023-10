POL-BOR: Stadtlohn - AKTUELL - Schwerer Unfall auf der Vredener Straße

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Hörster Straße; Unfallzeit: 18.10.2023, zwischen 10.25 Uhr und 12.10 Uhr; Ein weißes Fahrzeug angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Kia stand auf einem Parkplatz an der Hoerster Straße, unweit der von-Lenné-Straße, als er am Mittwoch zwischen 10.25 Uhr und 12.10 Uhr beschädigt wurde. Nicht ...

mehr