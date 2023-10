Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegenstände von Brücke geworfen

Autofahrer gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Spinnereistraße;

Tatzeit: 19.10.2023, 11.30 Uhr;

Sein Wagen sei mit Gegenständen beworfen worden, gab ein Autofahrer in Gronau Polizisten gegenüber an. Er schilderte, dass am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mehrere Jugendliche auf der über die Spinnereistraße führende Brücke gestanden hätten. Als er darunter herfuhr, sei sein Fahrzeug getroffen worden, gab der Mann an. Die Polizisten suchten sofort den vermeintlichen Tatort auf, nicht ohne den Zeugen zu bitten, zu einem Parkplatz zu fahren und dort auf die Beamten zu warten. An der beschriebenen Stelle waren die Personen nicht mehr. Unweit des Tatortes ergriffen jedoch drei Jungen die Flucht, als sie den Streifenwagen erblickten. Sie waren circa 12 bis 14 Jahre alt und mit Jugendrädern unterwegs; eines der Kinder hatte dunkle Haut sowie schwarze, gelockte Haare. Die drei rannten vom Udo-Lindenberg-Platz in Richtung Innenstadt. Es ist unklar, ob sie mit der gemeldeten Tat im Zusammenhang stehen. Auch den Autofahrer trafen die Polizisten an dem genannten Ort nicht mehr an. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

