Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Beim Abbiegen kollidiert

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Südlohner Straße;

Unfallzeit: 19.10.2023, 15.40 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls vom Donnerstag in Velen-Ramsdorf dar. Eine 24-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Nordvelener Straße aus Richtung Borken-Weseke kommend unterwegs. An der Einmündung zur bevorrechtigten Südlohner Straße in der Bauerschaft Holthausen wollte die Südlohnerin nach links in Richtung Ramsdorfer Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines Südlohners: Der 56-Jährige hatte die Südlohner Straße in Richtung Ramsdorf befahren. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus; der 56-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

