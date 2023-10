Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Raestrup. Pkw kippte nach Unfall auf die Schienen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.10.2023, 6.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall Höhe Raestruper Bahnhof, der Auswirkungen auf den Bahn- und Berufsverkehr hatte. Eine 18-jährige Harsewinklerin befuhr mit ihrem Pkw die B 64 in Richtung Telgte und bog nach links auf die K 19 in Richtung Everswinkel ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 57-jährigen Telgters, der die Bundesstraße in Richtung Warendorf befuhr. Der Pkw der Fahranfängerin kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die angrenzenden Bahnschienen. Ersthelfer richten das Auto vor Eintreffen des Zuges auf und entfernen ihn so aus dem unmittelbaren Gleisbereich. Der Zugführer konnte den Zug kurz vor der Unfallstelle anhalten. Bei dem Abbiegeunfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Rettungskräfte brachten die 18-Jährige und den 57-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke sowie die B 64 waren bis kurz vor 8.00 Uhr gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

