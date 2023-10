Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfallbeteiligte vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.10.2023 ereignete sich gegen 15.05 Uhr ein Abbiegeunfall im Bereich Langenberger Straße/Norenkamp in Wadersloh. Ein 75-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Pkw die Straße Norenkamp und bog nach links auf die Langenberger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 33-jährigen Wadersloherin, die die Kreisstraße in Richtung Wadersloh befuhr. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Aufprall im angrenzenden Graben stehen. Die 68-jährige Beifahrerin des 75-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Lippstädterin, die beiden Fahrzeugführer sowie ein zweijähriges Kind aus dem Pkw der Wadersloherin zur vorsorglichen Behandlung in Krankenhäuser. Die Langenberger Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt und der Verkehr abgleitet. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 17.200 Euro.

