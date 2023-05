POL-HAM: Gartenlauben das Ziel von Einbrechern

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag, 12. Mai, zwei Mobiltelefone aus einem Geschäft an der Ritterstraße gestohlen. Gegen 17.10 Uhr betrat der Mann das Geschäft und gab vor einem Verkäufer an, sich für zwei iPhone 13 zu interessieren. In einem unbeobachteten Moment nahm der Dieb die beiden Mobiltelefone an sich und verließ das Geschäft. Der Mann ist geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt und ...

