Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - Mehrere Angelhütten aufgebrochen

Reken (ots)

Tatort: Maria Veen, Sandheck;

Tatzeit: zwischen 14.10.2023, 15.00 Uhr, und 19.10.2023, 17.30 Uhr;

Heizgeräte und Werkzeug, Angelutensilien, Musikboxen und eine Stereoanlage - das haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Maria Veen gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in drei Angelhütten eingebrochen. Der Tatort liegt an einem Teich in der Bauerschaft Sandheck. Dort hat sich das Geschehen zwischen Samstag und Donnerstag abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell