Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Mehrere Bootsführer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt

Malchow/ Waren (ots)

Im Zuge des 170. Malchower Volksfestes stellte die Wasserschutzpolizei Waren mehrere teils stark alkoholisierte Sportbootführer auf dem Malchower See fest. Am 07.07.2023 wurden gleich zwei deutsche Sportbootführer verdachtsabhängig kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen wurden 1,26 und 1,31 Promille schifffahrtspolizeilich festgestellt. Sogleich wurde die Weiterfahrt untersagt und die Schiffsführer wurden durch Kräfte der Schutzpolizei zur Blutprobenentnahme ins Klinikum nach Röbel. Es wurden zwei Strafanzeigen gegen die verantwortlichen Sportbootführer gefertigt. Am 08.07.2023 wurde bei einer weiteren anlassbezogenen Sportbootkontrolle bei einem ebenfalls deutschen Schiffsführer Alkoholkonsum festgestellt. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille. Dem Sportbootführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Polizeirevier Röbel wurde er einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung unterzogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die sehr gute Zusammenarbeit der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren mit dem Polizeirevier Röbel ist bei allen geschilderten Sachverhalten besonders hervorzuheben. Die Wasserschutzpolizei appelliert an die Vernunft aller Bootsführer und Bootsführerinnen. Das Führen von Wasserfahrzeugen aller Art und der Konsum von Alkohol oder Drogen schließen sich gegenseitig aus!

