Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher stehlen Cross-Motorrad

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Regniet;

Tatzeit: zwischen 20.10.23, 20.00 Uhr, und 21.10.23, 13.00 Uhr;

Ein Cross-Motorrad der Marke Nitro Storm sowie dazu passende Schutzkleidung samt Helm entwendeten noch unbekannte Einbrecher aus einer Scheune an der Straße Regniet. Vermutlich in der Nacht zum Samstag waren der oder die Täter in die Scheune eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell