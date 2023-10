Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Akustischer Alarm verhindert Diebstahl

Erfurt (ots)

Ein akustischer Alarm ließ am Donnerstagnachmittag eine Diebin auffliegen. Die 20-Jährige war in ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt gegangen. Dort fiel ihre Aufmerksamkeit auf eine Jacke im Wert von knapp 30 Euro. Schnell hatte sie die wärmende Oberbekleidung eingesteckt. Ohne zu bezahlen wollte sie das Geschäft verlassen. Die Diebstahlssicherung an ihrer Beute löste jedoch einen akustischen Alarm aus. Dieser machte die Mitarbeiter des Ladens auf die Diebin aufmerksam und sie verständigten die Polizei. Zu allem Überfluss stellten die hinzugerufenen Beamten noch ein Messer in der Tasche der 20-Jährigen fest. Dieses wurde sichergestellt und die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell