LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots) - Ein Dieb kehrte am Mittwochmorgen freiwillig zum Ort des Geschehens zurück. In der Erfurter Innenstadt waren gleich drei Diebe auf Beutezug gewesen. In einem Drogeriemarkt wurden sie fündig. Sie hatten sich Parfum und Hygieneartikel im Wert von über 100 Euro eingesteckt. Als sie schließlich durch Mitarbeiter angesprochen wurden, ergriff einer der Langfinger die Flucht. Die anderen beiden konnten durch die Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei ...

