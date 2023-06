Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker greifen gleich drei Mal in fremde Fahrzeuge

Neuss / Kaarst (ots)

Die Polizei nahm am Montag (26.06.) gleich drei Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen auf.

Am Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr, meldete sich ein 55-jähriger Kaarster bei der Polizei. Dieser gab zur Anzeige, dass Unbekannte seinen Pkw, welcher auf der Rosenstraße in Kaarst geparkt war, über die Beifahrerseite öffneten. Den Fahrzeuginnenraum durchwühlten sie und entwendeten dann Kopfhörer und Ladekabel. Der Tatzeitraum ließ sich auf die Zeit zwischen Sonntagabend (25.06.), 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:45 Uhr, eingrenzen.

Ähnlich erging es einem 57-jährigen Mönchengladbacher. Er parkte sein Fahrzeug am Montag um 08:50 Uhr auf der Mühlenstraße in Neuss. Bei seiner Rückkehr an sein Kfz um 15:00 Uhr stellte der Mönchengladbacher fest, dass eine Tasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug fehlte. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 14:00 Uhr beobachtete der 57-Jährige drei circa 15-jährige, männliche Jugendliche in unmittelbarer Nähe zu seinem Fahrzeug. Die Drei hätten ein südländisches Aussehen gehabt, einer habe ein lilafarbenes Hemd und ein anderer ein blaues Hemd getragen. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang stehen oder Zeugen sein könnten, muss ebenso ermittelt werden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27.06.) meldete sich dann noch ein 17-jähriger Neusser bei der Polizei. In Vorfreude auf seine Volljährigkeit hatte er ein unangemeldetes Fahrzeug in einer Tiefgarage an der Keltenstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten Diebe in der Zeit von Freitag (23.06.), 12:00 Uhr, bis Montag, 23:00 Uhr, durch das geöffnete Schiebedach LED-Leisten, sowie eine Set Ventilkappen.

In allen drei Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 14 die weiteren Ermittlungen.

Sollten Sie Zeuge geworden sein und sachdienliche Angaben machen können, werden Sie gebeten sich unter der 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Diebe nutzen günstige Gelegenheiten. Um zu verhindern selber durch eine Straftat geschädigt zu werden, rät die Polizei keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und das Kfz stets nach dem Verlassen zu verschließen. Zusätzlich sollte man sich durch das Ziehen des Türgriffs vergewissern, dass das Fahrzeug richtig verriegelt ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell