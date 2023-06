Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelec-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Linienbus

Neuss (ots)

Weil ein Pedelec-Fahrer am Freitagmittag (23.06.), gegen 12:30 Uhr, am Hamtorwall einen vorausfahrenden Linienbus überholte, musste der Fahrer einer entgegenkommenden Linie 842 eine Notbremsung machen. In Folge dessen stürzten zwei Fahrgäste im Bus und verletzten sich leicht.

Die beiden Linienbusse waren gerade im Begriff die gegenüberliegenden Haltestellen "Neustraße" anzufahren, als der Zweiradfahrer überholte und mit dem Linienbus im Gegenverkehr kollidierte. Der Busfahrer hatte trotz Notbremsung die Kollision nicht mehr verhindern können.

Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Pedelec-Fahrer in Richtung Rosengarten.

Beschreibung:

männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, hochdeutsche Sprache, schlanke Statur, dunkle/graue Haare Der Mann war mit einer braunen Arbeitskleidung/-uniform mit einer auffälligen orangefarbenen Kapuze bekleidet. Das von ihm genutzte braune Pedelec hatte einen schwarzen Akku.

Die beiden verletzten Fahrgäste hatten die Unfallstelle ebenfalls vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Es soll sich um eine circa 80 Jahre alte Frau und einen etwa 55 Jahre alten Mann handeln.

An dem Lininebus entstand geringer Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Flüchtigen geben können und die beiden verletzten Fahrgäste werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss zu melden.

