POL-NE: Einbrecher erbeuten Schmuck, Uhren, Münzen und einen Tresor

Neuss (ots) - Weil ein Pedelec-Fahrer am Freitagmittag (23.06.), gegen 12:30 Uhr, am Hamtorwall einen vorausfahrenden Linienbus überholte, musste der Fahrer einer entgegenkommenden Linie 842 eine Notbremsung machen. In Folge dessen stürzten zwei Fahrgäste im Bus und verletzten sich leicht. Die beiden Linienbusse waren gerade im Begriff die gegenüberliegenden Haltestellen "Neustraße" anzufahren, als der Zweiradfahrer ...

