Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe dringen in leer stehendes Gebäude ein - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Zwei Unbekannte sind am Montagvormittag (26.06.), gegen 11:10 Uhr, in ein leer stehendes Gebäude an der Straße "Unter den Hecken" eingedrungen. Ein Zeuge hatte eine aufgebrochene Tür bemerkt und die beiden Männer angesprochen.

Erste Streifenwagen waren zwar schnell vor Ort und umstellten das Areal, die Einbrecher konnten bei einer Durchsuchung des großflächigen Gebäudes aber nicht mehr angetroffen werden.

Beschreibung:

Die beiden Täter sollen circa 18 bis 25 Jahre alt sein. Bekleidet waren sie mit einem roten beziehungsweise einem grauen Oberteil.

Nach ersten Erkenntnissen hatten es das Duo auf Kupferkabel abgesehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell