Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursacht hohen Schaden

Erfurt (ots)

Hohen Schaden hat ein Einbrecher in der Krämpfervorstadt angerichtet. Der Unbekannte hatte eine Tiefgarage betreten, die mehrere Mehrfamilienhäuser miteinander verbindet. Dort hatte sich der Langfinger an neun Kellertüren und drei Abstellräumen zu schaffen gemacht und brach diese auf. Aus einem Keller nahm er Technikartikel im Wert von 70 Euro an sich und machte sich anschließend aus dem Staub. Glücklicherweise machte der Langfinger nur wenig Beute. Jedoch hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Mieter waren am Mittwochmorgen auf eine beschädigte Kellertür aufmerksam geworden und verständigten daraufhin die Polizei. (SE)

