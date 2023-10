Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hungrige Diebe

Sömmerda (ots)

Mit knurrenden Mägen waren zwei Diebe in Sömmerda wohl in einen Supermarkt gegangen. Am Mittwochnachmittag überkam sie offenbar der Hunger und sie klauten sich einen kleinen Snack im Wert von wenigen Euro. Diesen ließen sie schnell im mitgebrachten Rucksack verschwinden. Ohne zu bezahlen verließen beide das Geschäft und wurden prompt von einem Mitarbeiter angesprochen. Einer der Diebe ergriff sofort die Flucht, der andere konnte durch das Personal festgehalten werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Rucksacks wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Darunter befanden sich auch mehrere Bolzenschneider. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SE)

