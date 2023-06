POL-GI: Betrügerische Emails der "Bundespolizei" im Umlauf

Gießen (ots) - Gießen: 22-Jähriger niedergeschlagen Nachdem mehrere Personen einen 22-Jährigen zusammenschlugen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der in Gießen lebende Mann war am Montag gegen 17.00 Uhr in einer Unterführung entlang der Wieseck von der Bahnhofsstraße kommend in Richtung Sieboldstraße ...

