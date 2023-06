Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 22-Jähriger in Gießen niedergeschlagen+BMW gestohlen+WhatsApp-Betrüger erbeuten über 3.800 Euro+Einbruch in Einfamilienhaus sowie Eiscafe

Gießen (ots)

Gießen: 22-Jähriger niedergeschlagen

Nachdem mehrere Personen einen 22-Jährigen zusammenschlugen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der in Gießen lebende Mann war am Montag gegen 17.00 Uhr in einer Unterführung entlang der Wieseck von der Bahnhofsstraße kommend in Richtung Sieboldstraße unterwegs. Als er die Treppenstufen hinaufging, standen plötzlich mehrere Personen vor ihm und schlugen ihn unmittelbar nieder. Zudem traten sie auch gegen seinen Kopf. Unbekannte Zeugen, die sich vermutlich auf einem Balkon befanden, mischten sich rufend ein. Die Tatverdächtigen ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten. Nachdem ein unbekannter Passant oder eine unbekannte Passantin mit dem 22-Jährigen kurz sprach, ging dieser offenbar benommen nach Hause. Wenig später suchte er einen Arzt, welcher eine Gehirnerschütterung diagnostizierte, auf. Bei den Tatverdächtigen soll sich um drei bis vier Personen handeln. Ein Mann war vermummt und kräftig. Er trug eine helle Kappe oder Hut und eine kurze Hose. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere die rufenden Zeugen vom Balkon. Wer hat den Übergriff beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: BMW gestohlen

Ein BMW geriet im Eichenröder Weg in Wieseck in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten machten sich in der Nacht von Dienstag (13.06.2023) auf Mittwoch (14.06.2023) an dem roten M6 zu schaffen und suchten damit das Weite. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des roten BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GI-QH 2 machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Biebertal: WhatsApp Betrüger erbeuten 3800 Euro

Sogenannte WhatsApp-Betrüger erbeuteten am Dienstag über 3.800 Euro. Die Unbekannten gaben sich über den Messenger-dienst als die Tochter eines 75-Jährigen aus, die in der Klemme stecken würde. Die falsche "Tochter" bat den Senior um drei Überweisungen. Im guten Glauben überwies der Mann ein Teil des geforderten Geldes, die dritte Überweisung schlug glücklicherweise fehl.

Gießen: Einbrecher stiehlt Alkohol und Medikamente

Alkohol und Medikamente ließ ein Unbekannter aus einem Einfamilienhaus in der Robert-Sommer-Straße mitgehen. Der Einbrecher gelangte am Mittwoch zwischen 18.30 und 22.30 Uhr über die Terrassentür in das Haus. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 zu melden.

Staufenberg: Ins Eiscafé eingebrochen

In der Porstendorfer Straße brach ein Unbekannter in ein Eiscafé ein. Die Einbrecher hebelten am Dienstag gegen 23.55 ein Fenster auf und durchsuchten den Raum. Mit Bargeld in zweistelliger Höhe flüchtete er. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

