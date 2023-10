Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Geisterradler" flüchtet nach Verkehrsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wilbecke / Heidener Straße;

Unfallzeit: 23.10.2023, 09.15 Uhr;

Ein 20 bis 25 Jahre alter Radfahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Richtung Bahnhof Borken geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Mann mit kurzen Haaren trug eine grün/schwarze Jacke, als er gegen 09.15 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Straße Wilbecke entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 58-jährigen Borkeners, der von der Heidener Straße kommend nach rechts auf eine Parkplatzzufahrt abbiegen wollte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell