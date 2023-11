POL-OH: Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung an Auto Bebra. Ein Audi A5 Cabriolet wurde in der Nacht zu Montag (30.10.) Ziel unbekannter Täter. Mit einem noch unbekannten Werkzeug zerschnitten sie das Stoffverdeck des Autos und verursachten so etwa 2.000 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Privatparkplatz in der Nürnberger Straße. Hinweise bitte an ...

mehr