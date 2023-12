POL-F: 231217 - 2196 Frankfurt - Niederrad: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und greift Polizeibeamte an

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(lo) Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend (15. Dezember 2023) für eine Gefährdung des Straßenverkehrs gesorgt und ist dabei aggressiv gegen Polizeibeamte vorgegangen. Der Fahrer wurde festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige gegen 18:50 Uhr in Goldstein eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren und beim Rückwärtsfahren auffällige Fahrmanöver gezeigt haben. Die Fahrt ging weiter über das Schwanheimer Ufer, die Bundesautobahn 5 in Richtung Süden und schließlich in die Lyoner Straße nach Niederrad.

In der Lyoner Straße kollidierte das Fahrzeug mit einer Verkehrsinsel. Die bereits alarmierte Polizei stellte an der Unfallstelle eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers mit einem Atemalkoholwert von 2,18 Promille fest. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Fahrer erheblichen Widerstand und verhielt sich weiterhin aggressiv und unkooperativ.

Er trat mehrfach gezielt nach den Polizeibeamten und versuchte diese mit dem Ellenbogen zu schlagen. Letztlich konnte die Situation nur mit erheblichem Kraftaufwand und nach Fesselung an Händen und Beinen unter Kontrolle gebracht werden. Weder die Beamten noch der alkoholisierte Tatverdächtige wurden verletzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

