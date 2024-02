Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hohenroda/ Ransbach. Am Sonntag (18.02.) wurde zwischen 12:30 und 13:30 Uhr ein grauer Pkw Dacia Duster am Straßenrand der Straße "Oberdorf" beschädigt. Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren die Seite des parkenden Fahrzeuges gestreift und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

Kirchheim. Am Sonntag (18.02.) war zwischen 09:00 und 14:30 Uhr ein blauer Toyota Yaris auf einem Parkplatz unterhalb des Sportplatzes in der Hauptstraße geparkt. Im Unfallzeitraum beschädigter ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache den abgestellten Pkw hinten links und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am Toyota in Höhe von ca. 700 Euro. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell