Polizei Köln

POL-K: 231108-3-K/Lev Unterschlagenes Auto auf Internetplattform inseriert - Festnahme

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag (07. November) in Leverkusen-Wiesdorf einen mutmaßlichen Hehler (39) festgenommen. Er soll mit einer Komplizin (26) einen im Oktober in Freiburg bei einer Probefahrt unterschlagenden blauen Audi RS 3 über eine Internetplattform zum Kauf angeboten und für die Abwicklung Ausweis- und Fahrzeugpapiere gefälscht haben. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die Dokumente sicher.

Ein aufmerksamer Duisburger (25) hatte wenige Tage zuvor die Polizei Köln informiert, als dieser einen blauen Audi RS3 in Köln-Stammheim aufgrund eines Internetinserats kaufen wollte. Beim Treffen mit dem vermeintlichen Inhaber war er jedoch misstrauisch geworden und sah von dem Kauf ab. Ermittler des Kriminalkommissariat 74 suggerierten daraufhin ein Interesse und vereinbarten ein Treffen. Der 39-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/kk)

