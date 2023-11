Polizei Köln

POL-K: 231107-2-K Ehrung für Zivilcourage - Einladung für Medienvertreter

Köln (ots)

Am 14. November 2023 von 13 bis 15 Uhr ehrt die Allgemeine Vertreterin des Polizeipräsidenten, Leitende Regierungsdirektorin Miriam Brauns im Polizeipräsidium Köln, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln couragierte Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Termin und anschließender Berichterstattung sind Medienvertreter herzlich eingeladen.

Für die Ehrung vorgesehen sind zwei Frauen, die einen Raub auf einen älteren Mann verhindert haben und Angaben zur Ergreifung des Tatverdächtigen machten, ein Kanusportler, der einen im Rhein treibenden Mann gerettet hat und zwei Lehrerinnen, die in ihrer Freizeit ein ertrinkendes Kind im Fühlinger See gerettet haben. Geehrt werden sollen außerdem ein Autofahrer, der im richtigen Moment die Polizei informiert und dadurch mutmaßlich einen Verkehrsunfall verhindert hat sowie vier Bankbeschäftigte, die in zwei unterschiedlichen Fällen Senioren vor hohem Geldverlust durch Tricktäter bewahrt haben.

Die Ehrung findet im Rahmen der Aktion "Hinsehen - Handeln - Hilfe holen" statt. "HiHaHo" ist seit Jahren in Köln und Leverkusen ein geflügeltes Wort. Mit der öffentlichen Ehrung will die Polizei Köln Zivilcourage fördern. Dabei ist es wichtig, dass sich Helferinnen und Helfer nicht selbst in Gefahr begeben. Die Polizei rät: "Schon das Absetzen eines Notrufs über die Telefonnummer 110 kann zu einer schnellen und professionellen Hilfe beitragen. Niemand ist verpflichtet, persönlich einzuschreiten. Aber Wegsehen ist auch keine Lösung - und unter Umständen sogar strafbar, weil man sich der unterlassenen Hilfeleistung verdächtig macht." (lm/kk)

