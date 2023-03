POL-NOM: Einbruch in Fitnessstudio

Northeim (ots) - Northeim, Jahnstraße, Samstag, 18.03.2023, 16.00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 09.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Kein Entwendungsschaden. Vom Samstag ca. 16.00 Uhr bis Sonntag ca. 09.00 Uhr sind unbekannte Personen in ein unbewohntes Haus in der Jahnstraße in Northeim eingestiegen. Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Entwendungsschaden. Der ...

mehr