POL-WAF: Everswinkel. Geldkassette aus Kosmetikstudio gestohlen

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter stahl am Donnerstag, 2.11.2023, 15.25 Uhr eine Geldkassette aus einem Kosmetikstudio an der Freckenhorster Straße in Everswinkel, als gerade niemand im Geschäftsraum war. Die 46-jährige Inhaberin stellte den Diebstahl kurz darauf fest und entdeckte bei Nachschau einen Mann. Dieser kam aus dem Haus der Nachbarn. Dort hatte der Unbekannte das Haus betreten und das Schlafzimmer aufgesucht. Hier traf er auf die Bewohnerin. Angeblich suchte der Mann einen Zahnarzt und verließ das Haus. Die 46-Jährige beobachtete noch, wie der Mann in ein Auto stieg, das auf der Warendorfer Straße stand. An dem schwarzen Audi befand sich das ausländische Kennzeichen DWSUX39. Auf der Fahrerseite saß ein weiterer Mann, der gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in Richtung Ortskern davon fuhr. Wer kann Angaben zu den gesuchten Männern oder dem schwarzen Audi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

