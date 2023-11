Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer fuhr gegen Verkehrszeichen und einfach weiter

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.11.2023, 17.55 Uhr bog ein Autofahrer in Ahlen links von der Gemmericher Straße auf die Straße Im Pattenmeicheln ab und fuhr über die Mittelinsel sowie gegen ein Verkehrszeichen. Der Ahlener fuhr jedoch weiter in Richtung Westfalendamm. Eine hinter ihm fahrende 27-jährige Ahlenerin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese konnte den Flüchtigen später ermitteln. Der Sachschaden an dem Schild wird auf 500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Auto des 76-Jährigen deutlich höher auf 3.500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

