Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Ergebnisse mehrstündige Zollkontrolle A 20 Rastplatz Peenetal am 13.Mai 2023

Stralsund (ots)

Am 13.Mai 2023 führten Bedienstete des Hauptzollamtes Stralsund eine mehrstündige Schwerpunktkontrolle auf dem Rastplatz Peenetal Nord der Autobahn 20 durch. Insgesamt waren 46 Zollbeamte im Einsatz und kontrollierten 276 Personen in 172 Fahrzeugen. Dabei wurden 12 Ermittlungsverfahren wegen Steuerstraftaten sowie Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen eingeleitet. Die Zollbeamten beschlagnahmten u.a. über 12.000 Stück Zigaretten, 70 Stück illegale Feuerwerkskörper, 1 verbotenes Springmesser und 2 Gramm Marihuana. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 1.400,- Euro. Weitere 4 Sachverhalte wurden zuständigkeitshalber an die ebenfalls vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell